İran Tabipler Konseyi, Kovid-19'a rağmen iş yerlerinin açılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

İran Tabipler Konseyi, iş yerlerinin yeniden açılmasının toplumsal teması artıracağı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı elde edilen kazanımları yok edebileceğini bildirdi.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş yerlerinin faaliyetlerinin askıya alınmasının sosyal teması azalttığı ve Kovid-19'la mücadelede önemli katkılarının olduğu vurgulandı.

Dükkan ve mağazaların yeniden açılmasıyla virüse karşı elde edilen kazanımların boşa gitmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, "akıllı mesafe" uygulamasının bu mekanlardaki zorluğuna da işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılan iş yerlerinden, virüsün yayılma ihtimalinin düşük, "az tehlikeli" olarak tanımlanan esnaf kesiminin, dükkan ve mağazalarını 11 Nisan Cumartesi açmasına izin vermişti.

Başkent Tahran'da ise "az tehlikeli" iş yerlerinin 18 Nisan Cumartesi günü açılması bekleniyor.

İran'da "Akıllı Mesafe" veya "2. Aşama Sosyal Mesafe" olarak adlandırılan uygulamaya göre, Sağlık Bakanlığı, az tehlikeli ruhsatı verdiği iş yeri sahiplerini, kendileri, çalışanları ve müşterilerinin Kovid-19'a yakalanmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutuyor.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı 73 bin 303'e ulaştı.