İran: "Taleplerimiz karşılanmazsa yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz" - Son Dakika
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İran: "Taleplerimiz karşılanmazsa yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz"

18.04.2022 11:54
İran: "Taleplerimiz karşılanmazsa yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Viyana müzakereleri süresince söylediğimiz gibi taleplerimizden tek bir tanesi dahi karşılanmaz ise yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Viyana müzakereleri süresince söylediğimiz gibi taleplerimizden tek bir tanesi dahi karşılanmaz ise yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında ABD ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin Viyana'da Avrupa'nın arabuluculuğa devam ettiğini ve karşılıklı mesajların gönderildiğini belirten Hatipzade, "Washington yönetiminden henüz beklemediğimiz asgari düzeyde taleplerimizi karşılayan cevapları alamadık. Viyana müzakereleri süresince söylediğimiz gibi taleplerimizden tek bir tanesi dahi karşılanmaz ise yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz. Henüz ortada hakkında konuşabileceğimiz bir anlaşma yok" dedi.

"FONLARIMIZIN SERBEST BIRAKILMASI ABD'Yİ İLGİLENDİRMEZ"

İran'ın yurtdışında bulunan döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına değinen Hatipzade, bu konuda anlaşmaya vardıklarını ve İran'ın kendi ulusal çıkarları gereğince hareket ettiğini söyledi. Hatipzade, "Yurtdışında bulunan döviz fonlarımızın serbest bırakılmasının üçüncü bir ülke ile ilişkisi yok. Tahran'a bu konuyla ilgili bir heyet geldi ve yurtdışı fonlarımızdan bir kısmının serbest bırakılması kararlaştırıldı. Fonlarımızın serbest bırakılması ABD'yi ilgilendirmez ve ABD'nin detaylara müdahale etmesine de izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran politikasının ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından çok uzak olduğunu belirten Hatipzade, "Washington yönetimi her fırsatta İran'a müdahale etmeye çalışıyor. Bu Washington yönetiminin sürdürdüğü politikaların ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Ulusal çıkarlarımız dahilinde İran olarak yurtdışına her ne sattıysak parasını da geri alacağız" diye konuştu.

Bir önceki yıla göre petrol satışlarının daha iyi olduğunu ifade eden Hatipzade, "Aynı şekilde döviz rezervlerimizi artırarak korumaya devam ediyoruz. Petrol Bakanlığımızın ürettiği oranda petrolü dünyaya satabiliyoruz. Bölge ülkeleri ile önemli anlaşmalar ve işbirlikleri yapıldı. ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı politikasının tüm araçları ortadan kalktı. Washington yönetiminin ABD eski Başkanı Trump'ın mirası ile bizim vakit ve enerjimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

İran: Taleplerimiz karşılanmazsa yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran: 'Taleplerimiz karşılanmazsa yeni bir nükleer anlaşmadan bahsedemeyiz' - Son Dakika


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