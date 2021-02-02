İran: Taliban heyetinin Tahran ziyareti Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde yapıldı - Son Dakika

İran: Taliban heyetinin Tahran ziyareti Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde yapıldı

02.02.2021 13:55
İran: Taliban heyetinin Tahran ziyareti Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde yapıldı, System.String[]

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Taliban heyetinin Tahran ziyaretinin Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Taliban heyetinin Tahran ziyaretinin Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Rebii, Taliban'ın Tahran ziyareti ve İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma polemiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistanlı tüm siyasi grupların müzakerelerde bulunmalarından yana olduklarını belirten Rebii, "Taliban heyetinin Tahran ziyareti Afganistan hükümetinin bilgisinde yapıldı. Afganistan'daki istikrarsızlık ve güvensizlik ortamına ilgisiz kalamayız. Ancak bu, Taliban ile aramızda özel bir ilişki olduğu anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

ABD'de Barack Obama döneminde danışmanlık yapan ve İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından olan Robert Malley'in İran Özel Temsilciliği görevine atanmasına ilişkin ise Rebii, "ABD hükümetinde yapılan atamalarla ilgili görüş belirtmiyoruz ancak genel olarak yapıcı diplomasiden yanayız. Yapıcı diplomasi, ona inananlar olmadan neticeye ulaşmaz. Biz kişilerin sözlerine değil hareketlerine ve kararlarına bakarız." görüşlerini paylaştı.

Rebii ayrıca nükleer anlaşmadan ayrılan tarafın ABD olduğunu ve bu nedenle önce onun anlaşmaya dönmesi gerektiğini savunarak, Washington'ın anlaşmaya dönmesi halinde Tahran'ın da taahhütlerine uyacağını ve bu noktada bir çözüm yolu bulunabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Berader liderliğindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Berader liderliğindeki heyet, 27 Ocak'ta Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile 31 Ocak'ta da Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

Afganistan, Taliban, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Taliban heyetinin Tahran ziyareti Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde yapıldı - Son Dakika


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