İran, Taliban yönetimiyle Haf-Herat Demiryolu Hattı'nın tamamlanmasını görüştü - Son Dakika

İran Altyapı İnşaatı ve Geliştirme Şirketi Başkan Yardımcısı Abbas Hatibi, Taliban yönetimi yetkilileriyle İpekyolu projesi kapsamında Haf-Herat Demiryolu Hattı'nın tamamlanması konusunda görüştüklerini söyledi.

Tasnim Haber Ajansına göre, Hatibi, Çin'i Özbekistan, Afganistan ve İran üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bağlayacak Doğu-Batı koridorunda yapılması planlanan Haf-Herat Demiryolu Hattı konusundaki ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Hatibi, "Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve hükümet değişikliği nedeniyle projenin yapımı bir süredir askıya alındı. İranlı yetkililer, Taliban hükümeti ile Herat hattının tamamlanması konusunda görüştüler." dedi.

İran tarafında yapılması planlanan 77 kilometrelik kısmın tamamlandığını dile getiren Hatibi, Afganistan topraklarında da bugüne kadar hattın 62 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

Hatibi, nakliye masraflarının düşürülmesinde önemli rol oynayacak hatta yılda 1 milyon yolcu ve 6 milyon ton yük taşınacağını kaydetti.