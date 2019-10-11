Son Dakika Haberleri: İran tankere saldırıyı Suudi Arabistan'ın yaptığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Güncel İran tankere saldırıyı Suudi Arabistan'ın yaptığı iddialarını yalanladı

İran tankere saldırıyı Suudi Arabistan'ın yaptığı iddialarını yalanladı

58 dakika önce

İran Milli Petrol Şirketi, bazı medya organlarında yer alan "Kızıldeniz'de petrol tankerini hedef alan roketlerin Suudi Arabistan'dan atıldığı" yönündeki haberleri yalanladı.

İran tankere saldırıyı Suudi Arabistan'ın yaptığı iddialarını yalanladı, System.String[]

İran Milli Petrol Şirketi, bazı medya organlarında yer alan "Kızıldeniz'de petrol tankerini hedef alan roketlerin Suudi Arabistan'dan atıldığı" yönündeki haberleri yalanladı.

İran Milli Petrol Şirketi, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran'a ait petrol tankerine, Suudi Arabistan tarafından roket atıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Sabiti adlı İran bayraklı petrol tankerinin Kızıldeniz'in doğusunda seyir halindeyken iki kez hedef alındığını açıklamıştı.

Musevi, "Bu tehlikeli eylemin detayları ve arkasındaki unsurlar hakkında inceleme sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

Suudi Arabistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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