İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı
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Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından ülkeden ayrıldı.
Cebelitarık
'ın alıkoyduğu İran
tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından ülkeden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49
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