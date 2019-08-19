Son Dakika Haberleri: İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı
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İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

45 dakika önce

Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından ülkeden ayrıldı.

İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı, System.String[]
Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından ülkeden ayrıldı.
Cebelitarık, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49 
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