İran tankeri rotasını Türkiye'den başka yöne çevirdi
6 dakika önce
İran tankeri rotasını Türkiye'den başka yöne çevirdi
Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankeri Adrian Darya rotasını Türkiye'den başka bir yöne çevirdi. İran hükümet sözcüsü gemideki petrolün satıldığını duyurdu.
IRIB haber ajansı, hükümet sözcüsünün tankerin yeni istikametini petrolü satın alan kişinin belirleyeceğini söylediğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:45
İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor İklim değişikliği verileri açıklandı: 2050 yılında Roma, Adana kadar sıcak olacak