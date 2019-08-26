Son Dakika Haberleri: İran tankeri rotasını Türkiye'den başka yöne çevirdi
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İran tankeri rotasını Türkiye'den başka yöne çevirdi

6 dakika önce

İran tankeri rotasını Türkiye'den başka yöne çevirdi

İran tankeri rotasını Türkiye'den başka yöne çevirdi, System.String[]

Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankeri Adrian Darya rotasını Türkiye'den başka bir yöne çevirdi. İran hükümet sözcüsü gemideki petrolün satıldığını duyurdu.


IRIB haber ajansı, hükümet sözcüsünün tankerin yeni istikametini petrolü satın alan kişinin belirleyeceğini söylediğini aktardı.

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Cebelitarık, Türkiye, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:45 
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