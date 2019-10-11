Son Dakika Haberleri: İran tankerine saldırı iddiası ile petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı
Son Dakika Ekonomi İran tankerine saldırı iddiası ile petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı

İran tankerine saldırı iddiası ile petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı

1 saat önce

Petrol fiyatları, İran'a ait bir petrol tankerinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında bir füze saldırısı sonrasında hasar gördüğü iddiası etkisiyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

İran tankerine saldırı iddiası ile petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı, System.String[]

Petrol fiyatları, İran'a ait bir petrol tankerinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında  bir füze saldırısı sonrasında hasar gördüğü iddiası etkisiyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

Geminin taşıdığı ham petrolün bir kısmı Kızıl Deniz'e saçılırken, yetkililer durumun kontrol altına alındığını açıkladılar.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, Aralık ayı teslimatları için yüzde 2.06 artışla 60.34 dolardan, ABD hafif petrolü de Kasım ayı teslimatları için yüzde 1.9 artışla 54.57 dolardan işlem görüyor.


Suudi Arabistan, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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