Son Dakika Haberleri: İran tankerini alıkoyma süresi uzatıldı
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İran tankerini alıkoyma süresi uzatıldı

53 dakika önce

Cebelitarık Yüksek Mahkemesince, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresi 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

İran tankerini alıkoyma süresi uzatıldı, System.String[]
Cebelitarık Yüksek Mahkemesince, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresi 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Cebelitarık, Suriye, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:27 
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