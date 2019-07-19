İran tankerini alıkoyma süresi uzatıldı
53 dakika önce
Cebelitarık Yüksek Mahkemesince, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresi 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Cebelitarık
Yüksek Mahkemesince, Suriye
'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran
tankerini alıkoyma süresi 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:27
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