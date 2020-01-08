İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik - Son Dakika Dünya

İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik

13 dakika önce

ABD üslerini vuran İran, ABD'den karşılık gelmesi durumunda 100 hedefin daha saldırı için belirlendiğini vurguladı.

İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik, System.String[]

İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından İran devlet televizyonundan dikkat çeken bir bilgi geldi. İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberde ABD'nin İran'a bir karşılık vermesi durumunda 100 ABD hedefinin belirlendiği aktarıldı.İran'ın Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından Donald Trump'ın yapacağı açıklama beklenirken İran devlet televizyonu yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde İran'ın ABD'nin karşılık vermek için bir adım atması durumunda vurmak üzere 100 hedef daha belirlediğini aktardı.

Reuters'ın aktardığına göre, İran devlet televizyonu ABD üslerine yönelik saldırıların ardından yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde İran'ın ABD'nin saldırması durumunda vurmak üzere 100 hedef daha belirlediğini aktardı.Gece 15 ABD üssünün hedef alındığı ve iddiaların aksine hiçbir hedefin kaçırılmadığını duyuran devlet televizyonu, İran'ın saldırılarında ABD'nin askeri helikopter ve ekipmanının ağır hasar gördüğü belirtilirken ölen 80 ABD'li 'terörist' olarak tanımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani, öldürüldüğü saatte toprağa verildi
İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur İran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı Trump'ın "bayraklı" paylaşımına İran'dan misilleme

Son Dakika Haberleri
10:13 İran, Trump'ın "Milyarlarca dolara mal oldu" dediği üssü vurdu - Son Dakika Haber
10:11 İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ) - Son Dakika Haber
10:08 Kaymakam Çiçek: "Eğitimde ve sosyal projelerde çok önemli hedeflerimiz var" - Son Dakika Haber
10:07 Çanakkale'de 3 günde 2 kez kundaklanan site olayında 1 gözaltı - Son Dakika Haber
10:04 İran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı - Son Dakika Haber
10:02 Gölova'da trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika Haber
09:59 Kasım Süleymani, öldürüldüğü saatte toprağa verildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 10:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]