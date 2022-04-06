İran, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'nı onayladı - Son Dakika
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İran, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'nı onayladı

06.04.2022 21:46
İran, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'nı onayladı

İran Meclisi, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması"na onay verdi.

İran Meclisi, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması"na onay verdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması" Meclis'te 203 milletvekilinin katıldığı oturumda yapılan oylamada, 168 evet oyuyla kabul edildi.

Anlaşmanın kabulüyle ilgili ülke medyasına değerlendirmede bulunan Meclis Sivil Komisyonu Sözcüsü Elburz Hüseyni, uluslararası taşımacılıkta transit ülke konumundaki İran için anlaşmanın kabulünün önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 ülke tarafından kabul edilen söz konusu anlaşma, tehlikeli maddelerin kara yolunda taşınması sırasında, insan sağlığına, diğer canlı yaşamına ve doğal çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde taşınmasını hedefliyor.

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Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'nı onayladı - Son Dakika


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