İran teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye 10 gün süreyle gaz akışını durdurdu - Son Dakika

İran'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye 10 gün boyunca gaz akışı durduruldu. Bunun üzerine sanayi tesislerinde doğal gaz tüketiminde kısıtlamaya gidildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise olumsuz hava koşullarına rağmen, diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağının bildirilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İran tarafıyla gerekli girişimlerde bulunulduğu ve konunun hassasiyetle takip edildiği belirtilerek, "Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

(Mustafa Cenik/ İHA)