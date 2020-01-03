İran televizyonu Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürüldüğünü doğruladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran televizyonu Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürüldüğünü doğruladı - Son Dakika

İran televizyonu Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürüldüğünü doğruladı

6 saat önce

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İran televizyonu Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürüldüğünü doğruladı, System.String[]

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İran devlet televizyonunun haberinde, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in öldürüldüğü teyit edildi.

Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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