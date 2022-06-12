İran Temsilcisi: ABD Yaptırımları İran'ın Sağlık Sistemine Zarar Veriyor

TAHRAN, 12 Haziran (Xinhua) -- Press TV'nin Cumartesi günkü haberine göre, İran temsilcisi ABD yaptırımlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık sistemini olumsuz etkilediğini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, Cuma günü yaptığı açıklamada, HIV ve AIDS konulu BM Genel Kurulu toplantısında, "Üzülerek söylüyorum ki, İran'a karşı tek taraflı ekonomik, mali ve bankacılık alanındaki yaptırımların da aralarında bulunduğu tek taraflı zorlayıcı önlemler, İranlıların sağlık hizmetlerine erişim hakkını ciddi şekilde ihlal etti ve HIV'ye dair sorunları olanlar bu durumdan doğrudan etkilendi" dedi.

İrşadi, yaptırımların uluslararası işbirliğinin olağan kanallarını tıkadığını, İranlı hastaların ilaca ve tıbbi ekipmana zamanında ve etkili bir şekilde erişimini engellediğini kaydetti. İrşadi, uluslararası topluma ABD yaptırımlarının sebep olduğu ilgili engellerin kaldırılması amacıyla "acil ve pratik adımlar" atılması çağrısında bulundu. İran, resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmayı dünya güçleriyle Temmuz 2015'te imzalamış ve ABD öncülüğündeki yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına bazı kısıtlamalar getirmeyi kabul etmişti. Bununla birlikte, eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılının Mayıs ayında Washington'ı anlaşmadan çekmiş ve İran'a tek taraflı yaptırımları yeniden uygulayarak Tahran'ın JCPOA kapsamındaki bazı nükleer taahhütlerini azaltmasına neden olmuştu. İran, yaptırım baskılarını ülkenin sağlık sistemini etkileyen bir "ekonomik savaş" eylemi olarak kınamıştı.