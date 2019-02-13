Son Dakika Haberleri: İran terör saldırısında ABD'yi işaret etti

İran terör saldırısında ABD'yi işaret etti

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran'ın, 'Varşova sirkinin' gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor.

İran terör saldırısında ABD'yi işaret etti, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran'ın, 'Varşova sirkinin' gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:00 

Dışişleri Bakanı, İran, Varşova, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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