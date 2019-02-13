İran terör saldırısında ABD'yi işaret etti
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran'ın, 'Varşova sirkinin' gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, "İran'ın, 'Varşova
sirkinin' gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD
her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:00
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