İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir

25.07.2022 18:18
İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak'taki gelişmelere dikkati çekerek terörizmin İran, Irak ve Türkiye için ortak tehlike olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak'taki gelişmelere dikkati çekerek terörizmin İran, Irak ve Türkiye için ortak tehlike olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir. Bu konuda bir çözüm bulunmalı ve ortak görüşmeler ışığında Irak topraklarında bu tür olayları önleyecek bir mekanizma kurulmalı." dedi.

İran'ın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerine de değinen Kenani, "İran, bölgeselcilik ve Doğu odaklı, Asya odaklı politikaya dayanarak, komşu ülkeler de dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkileri kapsamlı olarak geliştirmek istiyor ve bu doğrultuda hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran'ın dış politikasında yeni bloklara doğru hareket etmediğini ileri sürerek Rusya ilişkilerinin çeşitli alanlarda olduğunu söyledi.

Rusya ile uzun vadeli iş birliği anlaşmalarının olduğunu ve yeni ihtiyaçlara göre bunu geliştirme üzerinde görüştüklerini aktaran Kenani, ayrıca, "Çin ile 25 yıllık kapsamlı bir iş birliği belgesi imzaladık. Türkiye ile de uzun vadeli bir iş birliği imzaladık." diye konuştu.

UAEA Başkanı'na çağrı

Kenani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin "askeri hedefleri olmayan bir ülkenin yüzde 60 uranyum zenginleştirmeyeceğine" dair açıklamasına tepki gösterdi.

Grossi'nin "Tahran'ın nükleer programının hızla ilerlediğine ve UAEA'nın orada olup bitenleri izlemesinin çok sınırlı olduğuna" ilişkin sözlerine karşılık İranlı Sözcü, şunları söyledi:

"UAEA Başkanı'nın iddialarını teknik ve profesyonel görmüyoruz; kendisini tarafsızlık ve hakkaniyet ilkesini benimsemeye ve siyasi amaçlarla yapılan açıklamalardan kaçınmaya davet ediyoruz. Bu yetkili sorumludur. Tarafsızlık ilkesine saygı göstermeli ve İran'ın iyi niyetine yanıt vermelidir. Tüm tarafları anlaşmaya davet ediyoruz. UAEA Başkanı'nı yapıcı bir rol oynamaya ve müzakere sürecinde yardımcı olmaya davet ediyoruz."

Kenani ayrıca, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in İran- Suudi Arabistan görüşmeleriyle ilgili açıklamalarına da değinerek iki ülke arasında Irak hükümetinin ev sahipliğinde beş tur müzakere yapıldığını ve bu görüşmelerde iyi sonuçlara varıldığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani oldu Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani oldu Irak'ta Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, başbakanlık yarışından çekildi Irak'ta Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, başbakanlık yarışından çekildi
Kaynak: AA

Türkiye, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:44 Bolu'da gündem içme suyu zehirlenmeleri! Vaka sayısı 141'e ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 18:18:38. #1.13#
SON DAKİKA: İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement