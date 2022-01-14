Üye Girişi
İran Trump'ı hedef alan suikast animasyonu yayınladı, ABD açıkça kınamadı - Son Dakika

İran Trump'ı hedef alan suikast animasyonu yayınladı, ABD açıkça kınamadı

14.01.2022 21:31
İran Trump'ı hedef alan suikast animasyonu yayınladı, ABD açıkça kınamadı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde, İranlı general Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren animasyona ABD'nin açıktan tepki vermemesi dikkat çekti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde, İranlı general Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren animasyona ABD'nin açıktan tepki vermemesi dikkat çekti.

Hamaney'e ait "khamenei.ir" adlı internet sitesinde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Süleymani'nin ikinci ölüm yıl dönümü münasebetiyle yapılan animasyon yarışmasını Trump'a yönelik bir suikast planını içeren animasyon kazandı.

Yarışmayı kazanan ve İran liderinin resmi internet sitesinde yayınlanan animasyonda, Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer birkaç kişiyle golf oynarken İranlılar tarafından yönlendirilen bir robotun malikanenin bahçesine girdiği gösteriliyor.

Daha sonra ekranda İngilizce olarak "Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek" mesajı çıkıyor. Aynı mesajın, Trump'a ve yanındaki kişilere gönderildiği ve bir insansız hava aracının Trump'ı hedef aldığı görünüyor. Animasyonun sonunda ise İngilizce ve Arapça olarak "İntikam Kesindir" mesajı veriliyor.

İran konusunda Trump'ı suçlayan Beyaz Saray tehdidi açıkça kınamadı

İran'ın yayınladığı animasyon, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin dün Washington'da düzenlediği basın toplantısında da bir gazeteci tarafından gündeme getirildi. "İstihbarat birimlerinin Trump'a herhangi bir koruma sağlama planı olup olmadığına" ilişkin soru üzerine Trump'a tehdit içerikli animasyonu açıkça kınamayan Psaki, istihbarat çalışmaları hakkında bilgi veremeyeceğini belirtti.

İran tarafından benzer saldırgan içerikli söylemlerle daha önce de karşılaştıklarını dile getiren Psaki, yayınlanan videoyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmadığını söylemekle yetindi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin 12 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da İran konusunda Trump'ı doğrudan hedef alması dikkati çekmişti.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin hızla arttığına dikkati çeken Psaki, "Eski ABD Başkanı (Trump) pervasızca ve bir sonraki adımı düşünmeden nükleer anlaşmadan çekilmeseydi, bunların hiçbiri olmazdı." diye konuşmuştu.

Psaki ayrıca, Trump döneminde izlenen politikalar nedeniyle ABD'nin uluslararası toplumdan tamamen soyutlandığını belirterek, "Biz şu an bu ilişkileri yeniden kurmaya ve masaya tekrar dönmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Suikast, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Trump'ı hedef alan suikast animasyonu yayınladı, ABD açıkça kınamadı - Son Dakika


KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü! KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü!         
21:34
Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat         
21:11
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
21:11 Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
21:04 Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı!
20:33 Çılgın fenomen buz tutan göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
20:16 Beşiktaş-Gaziantep FK maçında dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi
19:47 Bakan Koca'dan İstanbul toplantısı! Kapanmayı etkileyecek hastaneye yatış oranında tehlikeli artış
19:42 Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz
19:33 Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro
19:25 CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı
19:15 Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 21:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: İran Trump'ı hedef alan suikast animasyonu yayınladı, ABD açıkça kınamadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement