İran, Trump'ın dur talebine karşılık ünlü güreşçi Navdi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı

İran, milli güreşçi 27 yaşındaki Navid Afkari'yi 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere karıştığı gerekçesi ile iki kez idam cezasına mahkum etti. İdam kararının açıklanmasından sonra İran liderlerine idam cezasını iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Bu çağrılara 3 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan katılıp İran'lı liderlere idam cezasını iptal etme çağrısında bulundu. Trump'ın çağrısından sonra İran devlet televizyonu ise Navid'in katıldığı gösterilerde bir kişiyi bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği 11 dakikalık bir video yayınladı.

"ÇOK MUTLU OLURUM"

Trump, yaptığı paylaşımda "İran'nın tekdavranışı hükümet karşıtı gösterilere katılmak olan popüler bir güreşçiye idam cezası verdiğini duyuyorum. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum" ifadelerine yer vermişti.

POLİS ZORUYLA İTİRAF ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İran devlet televizyonunun son 10 yılda en az 355 itiraf videosu yayınladığı belirtiliyor. Afkari'yi destekleyenler itirafların polis işkencesi sonucu yapıldığını iddia ediyor. Birleşmiş Milletler ülkedeki insan haklarıyla ilgili yayınladığı son raporda "Tahran yönetiminin hükümeti protesto edenlere yanlış itirafta bulunması için yaygın işkence yaptığını" yazdı.

AİLESİ DE VİDEODA YER ALDI

Videoda ayrıca güreşçinin öldürdüğü kişi olan Hassan Torkaman'ın büyükannesi ve babasının açıklamalarına da yer verildi. Bir motorsiklet üzerindeyken çekilmiş videoda konuşan Navid, Hassan'ı sırtında bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti fakat neden öldürdüğüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

KARDEŞLERİNE DE HAPİS CEZASI VERİLDİ

İran Yüksek Mahkemesi verilen kararları onarken, aynı gösterilere katılan Afkari'nin kardeşlerinden Vahid 54, Habi ise 27 yıl hapis cezası aldı.