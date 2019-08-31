İran, Trump'ın 'infilak etti' dediği uydunun fotoğrafını yayımladı

İran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın uzaya fırlatma girişimi sırasında infilak ettiğini öne sürdüğü uydunun henüz fırlatılmadığını ve zarar görmediğini gösteren fotoğraf yayınladı.



İran Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, uydu fırlatma roketinin atış rampasında infilak ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı gözetim fotoğrafı sonrası uydu Nahid-1 ile fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. Cehromi paylaşımında "Şu an ben ve Nahid 1. Günaydın Donald Trump!" ifadelerini kullandı.