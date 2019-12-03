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İRAN: Trump, İran'a karşı düşmanlık besliyor

6 saat önce

İran Parlamento Başkanı Ali Larijani, Umman Dışişleri Bakanının ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran halkı için Trump'un İran'a karşı beslediği düşmanlığın çok açık olduğunu belirtti.

İRAN: Trump, İran'a karşı düşmanlık besliyor, System.String[]

İran Parlamento Başkanı Ali Larijani, Umman Dışişleri Bakanının ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran halkı için Trump'un İran'a karşı beslediği düşmanlığın çok açık olduğunu belirtti.

Larijani, Umman Dışişleri Bakanı Yousef Bin Alawi tarafından yapılan ziyaret sırasında yaptığı açıklamalarda, ABD'nin İran'nın petrol ihracatını sıfıra düşürme konusunda yaptığı çalışmaların beyhude ve davranışlarının mantık dışı olduğunu vurguladı. Umman'nın İran Körfezi'ne barış ve istikrar getirdiğini belirten Larijani, bölgedeki ülkelerin problemleri diyalogla çözeceğini belirtti. Yemen'deki güncel durumlara dikkati çeken Larijani, problemlerin güç kullanılarak özümleyemeyeceğini ifade etti. Umman Dışişleri Bakanı Bin Alawi ise bölgedeki ülkelerin barışı getirmek için fırsatı yakalamaları gerektiğini ifade ederek, Hürmüz Barış Girişimi planının İran'ın bu konuda ne kadar samimi olduğunu gösterdiğini belirtti.


Donald Trump, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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