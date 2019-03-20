İran-Türkiye Arasında Eş Zamanlı Operasyonlar Devam Edecek

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Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı

Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım

İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu