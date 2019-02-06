Son Dakika Haberleri: İran: "Türkiye Dışında Hiçbir Avrupa Ülkesi İran'dan Petrol Almıyor"

İran: "Türkiye Dışında Hiçbir Avrupa Ülkesi İran'dan Petrol Almıyor"

1 saat önce

İran, ABD’nin petrol yaptırımları konusunda muafiyet tanıdığı ülkelerden Yunanistan ve İtalya’ya tepki gösterdi. Tahran’dan “Türkiye dışında hiçbir Avrupa ülkesi İran’dan petrol almıyor” açıklaması geldi. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD’nin geçen Kasım ayında Tahran’a uygulamaya başladığı yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamalar ISNA haber ajansı tarafından aktarılan Zengene, “Amerika, Yunanistan ve İtalya’ya muafiyet tanıdı. […]The post İran: “Türkiye dışında hiçbir Avrupa ülkesi İran’dan petrol almıyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.

İran:
İran, ABD'nin petrol yaptırımları konusunda muafiyet tanıdığı ülkelerden Yunanistan ve İtalya'ya tepki gösterdi. Tahran'dan "Türkiye dışında hiçbir Avrupa ülkesi İran'dan petrol almıyor" açıklaması geldi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin geçen Kasım ayında Tahran'a uygulamaya başladığı yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamalar ISNA haber ajansı tarafından aktarılan Zengene, " Amerika, Yunanistan ve İtalya'ya muafiyet tanıdı. Ama iki ülke de (buna rağmen) İran'dan petrol almıyor. Bu konudaki sorularımızı da cevapsız bırakıyorlar" dedi. Zengene, "Türkiye dışında hiçbir Avrupa ülkesi İran'dan petrol almıyor" diye ekledi.

Zengene, Amerikan yaptırımları nedeniyle 1980'li yıllardaki İran- Irak savaşı dönemine kıyasla daha zor bir durumda olduklarını ancak ABD'nin Tahran'ın petrol ihracatını sıfırlamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD, geçen Kasım ayında İran'ın enerji ve bankacılık sektörlerini hedef alan yaptırımlar uygulamaya başlarken sekiz ülkeye 180 günlük muafiyet tanımıştı. Washington'ın İran'dan geçici olarak petrol almaya devam etmesine izin verdiği ülkeler Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan'dı. ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel petrol fiyatlarında büyük bir yükselişin önüne geçme gerekçesiyle muafiyet tanıdığı bu ülkeler, İran'ın petrol ihracatı hacminin yüzde 75'ini oluşturuyordu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:16 

Avrupa, Türkiye, İran, Sektörel
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