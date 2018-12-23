Son Dakika Haberleri: İran Türkiye'nin Aksine Irak'ta Ticari Fırsatları Değerlendiremedi"

İran Türkiye'nin Aksine Irak'ta Ticari Fırsatları Değerlendiremedi"

2 saat önce

Irak Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim Ferec, "İran'ın Irak pazarındaki payının son 15 yılın en düşük seviyesine gerilediğini" söyledi.

İran Türkiye'nin Aksine Irak'ta Ticari Fırsatları Değerlendiremedi
Irak Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim Ferec, " İran'ın Irak pazarındaki payının son 15 yılın en düşük seviyesine gerilediğini" söyledi.

Ferec, İran'ın Kirmanşah eyaletinde katıldığı bir toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İran'ın, Türkiye'nin aksine Irak'ta ticari fırsatları değerlendiremediğini savunan Ferec, şunları söyledi:

"15 yıl önce Irak pazarında bulunan ürünlerin büyük çoğunluğu İran'a aitti ancak şimdi ürünlerin ufak bir kısmı İran'a ait. İran, Türkiye'nin aksine Irak'ta ticari fırsatları değerlendiremedi. Türkiye bu fırsatları değerlendirerek Irak pazarında etkin rol oynuyor."

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (İSNA) haberine göre Ferec, İran'ın Irak'a 2018 yılı boyunca petrol ürünleri hariç 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve eğer fırsatlardan yararlanabilirse İran'ın bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabileceğini savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Süleymaniye, Türkiye, Irak, İran, Ekonomi
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