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İran: türkiye'nin suriye'deki olası operasyonuna karşıyız

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekata karşı olduklarını duyurdu.

İran: türkiye'nin suriye'deki olası operasyonuna karşıyız, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekata karşı olduklarını duyurdu.

İran Mehr ajansı, bakanlıkça yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Ajans açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası bu ülkede yeniden barış ve istikrarın oluşmasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekatla ilgili haberleri yakından takip ediyoruz. Bize göre bu harekat sadece Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyecek, aynı zamanda büyük bir insani kriz ve maddi hasara yol açacaktır. Bunun için İran, Suriye'de herhangi bir askeri operasyonun yapılmasına karşıdır. İran mevcut endişeleri barışçıl bir şekilde çözmek için Türk ve Suriye yetkilileriyle derhal temas kurmaya hazırdır. Suriye ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte Adana Anlaşmasına saygı duymak, bu diyaloğun temelini oluşturur" denildiğini duyurdu.

Türkiye, Suriye, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:45 Kaynak: DHA
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