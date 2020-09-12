İran 'Türkiye sınırındaki terörist mevzilerini yok ettik? - Son Dakika

İran 'Türkiye sınırındaki terörist mevzilerini yok ettik'

Tahran, (DHA) - İran, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınır bölgesinde yerleşen terör örgütü PKKPJAK mevzilerini yaptığı askeri operasyonla imha ettiğini duyurdu. İran ve Türkiye, 8 Eylül'de ortak bir bildiri yayınlayarak, 'PKKPJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğini dikkate alarak, ortak sınırlarda bulunan PKKPJAK ve diğer terör örgütlerinin unsurlarının eylemlerine karşı iş birliği' içinde olacaklarını vurgulamıştı.

İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Halilzade, son günlerde ülkenin kuzeybatısında terör örgütü PKKPJAK'a yönelik yapılan anti terör operasyonun ayrıntılarını İran devlet televizyonuyla paylaştı. İranlı general, yapılan askeri harekatta, Türkiye sınır bölgesinde engebeli dağlık arazisinde yerleşen teröristlerin kuşatma operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini, alana İran askerlerinin yerleştiğini aktardı.

Halizade, teröristlerin İran ile Türkiye sınırına yerleşerek iki ülke arasında ihtilaf yaratma niyetinde olduğunu söyledi. İranlı general, teröristlerin İran topraklarında güvensizlik eylemlerini sürdürmeleri halinde Irak topraklarındaki mevzilerini vurmaya devam edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE İRAN YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye ve İran arasında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi altıncı toplantısında ortak bildiri yayınlandı. Bildiride 'PKKPJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğini dikkate alarak, ortak sınırlarda bulunan PKKPJAK ve diğer terör örgütlerinin unsurlarının eylemlerine karşı mevcut iş birliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin ve terörizm ile örgütlü suça karşı sonuç odaklı iş birliği amacıyla ortak operasyonlar dahil eş güdüm içinde adım atmanın, her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır ifadeleri yer almıştı.