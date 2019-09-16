Son Dakika Haberleri: İran: türkiye ve rusya'yla ilişkilerimiz iyi durumda
Son Dakika Dünya Haber

İran: türkiye ve rusya'yla ilişkilerimiz iyi durumda

2 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara ziyaretine değinerek, "Bölgedeki önemli ülkeler bölgesel ihtilafları çözme hakkına sahiptir.

İran: türkiye ve rusya'yla ilişkilerimiz iyi durumda, System.String[]
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara ziyaretine değinerek, "Bölgedeki önemli ülkeler bölgesel ihtilafları çözme hakkına sahiptir. İran olarak Türkiye ve Rusya'yla ilişkilerimiz en iyi durumda" dedi.
İran'ın Mehr ajansı, sabah saatlerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rebii'nin açıklamalarına yer verdi.
İran'ın yaptırımlar sayesinde komşu ülkelerle ilişkilerinin geliştiğini belirten söyleyen Rebii, "Bazıları bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmak istiyor. Ne yazık ki Yemen en ağır saldırılara maruz kalmıştır. Biz Yemen krizinin ilk günlerinde 4 aşamalı bir plan hazırladık. Yemen ile bölgede barış ve istikrar inşa etme konusunda hazırız. Güvensizlik, bölgedeki hiçbir ülke için bir fayda sağlamıyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara'yay yaptığı ziyareti de değerlendiren Rebii, "Bölgedeki önemli ülkeler bölgesel ihtilafları çözme hakkına sahiptir. İran olarak Türkiye ve Rusya'yla ilişkilerimiz en iyi durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin New York'u ziyaret edeceğini aktaran Rebii, "Biz yaptırımlardan önceki durumun ve ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesini istiyoruz. İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler sürebilirdi ancak ABD bu anlaşmayı ihlal etti. Biz yaptırımlara rağmen bir kez müzakere ettik. Artık yaptırımlar altında müzakere etmeyeceğiz" dedi.


Hasan Ruhani, Türkiye, Rusya, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu
Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 1,3 milyar euroluk yatırım için geri sayım başladı Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:11:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: türkiye ve rusya'yla ilişkilerimiz iyi durumda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]