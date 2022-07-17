İran: "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir" - Son Dakika
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İran: "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir"

17.07.2022 22:52
İran: "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir"

İran Dış Politikalar Stratejik Konseyi Başkanı ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Kemal Harazi, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir" ifadelerini kullanarak, "İran, nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahip ancak bunu uygulama kararı almadık" dedi.

İran Dış Politikalar Stratejik Konseyi Başkanı ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Kemal Harazi, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir" ifadelerini kullanarak, "İran, nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahip ancak bunu uygulama kararı almadık" dedi.

İran Dış Politikalar Stratejik Konseyi Başkanı ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Kemal Harazi, nükleer anlaşma ve bölgesel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Harazi, "Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz. Ancak bunu uygulama kararı almadık. İran, kısa süre içerisinde uranyum zenginleştirme düzeyini yüzde 60 seviyesine çıkarttı. Uranyum zenginleştirme düzeyini çok daha hızlı zamanda yüzde 90 seviyesine çıkartabilecek teknik kapasiteye sahibiz. Ancak bu yönde aldığımız bir karar yok" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'ın güvenliğini tehdit etmesi halinde Tahran yönetiminin misliyle karşılık vereceğini kaydeden Harazi, "Kritik ve önemli askeri ve nükleer tesislerimizin İsrail rejimi tarafından hedef alınması gibi bir durumda, İsrail rejiminin sınırları içerisinde askeri operasyonlar gerçekleştirebiliriz" dedi.

"TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'IN KATILIMIYLA BÖLGESEL DİYALOG KURULABİLİR"

Bölgesel krizlerin bölge ülkeleri arasında diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirten Harazi, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır gibi öncü ülkelerin katılımıyla bölgesel bir diyalog ortamı oluşturulmalı. Bu kapsamda Katar önemli tavsiyelerde bulundu ve Tahran olarak bu diyalog ortamının oluşturulması için hazırız" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: 'Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir' - Son Dakika

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