İran: Türkiye'yle ortak çevre sorunlarımızın çözümünde birbirimize yardımcı olmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Türkiye'yle ortak çevre sorunlarımızın çözümünde birbirimize yardımcı olmalıyız

16.05.2022 19:42
İran: Türkiye'yle ortak çevre sorunlarımızın çözümünde birbirimize yardımcı olmalıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ortak çevre sorunlarının çözümü konusunda İran ile Türkiye'nin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ortak çevre sorunlarının çözümü konusunda İran ile Türkiye'nin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

İran medyasına göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin yaptığı barajlarla ilgili İran'ın iddialarının bilimsel dayanağının bulunmadığına" dair Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın sorulması üzerine Hatipzade, "Ortak çevre sorunlarımızın çözümü konusunda birbirimize yardımcı olmalıyız." yanıtını verdi.

Bilimsel konuların uzmanlarına havale edilmesi gerektiğine işaret eden Hatibzade, "Türkiye'nin iş birliğini memnuniyetle karşılamasını olumlu buluyorum. Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı da bu konuda iş birliği yapma isteklerini İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a söylemişti. Su, çevre sorunları ve kum fırtınaları konularında adım atmalı ve bu sorunları ortadan kaldırmalıyız." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 12 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın ülkede meydana gelen çevre olayları ve su kaynaklarıyla ilgili Türkiye'ye yönelik iddialarına "İddialar bilimsellikten uzaktır." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Tahran yönetiminin yaşanan doğa olayları karşısında Türkiye'yi suçlamasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığına dikkati çeken Bilgiç, Türkiye'nin su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaştığının da altını çizerek, "Türkiye, sınır aşan suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olduğuna inanmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Sosyolog Palabıyık: 'Van depremi sonrası uygulanan TOKİ modelleri konut sorunu için çözüm sağlayabilir' Sosyolog Palabıyık: 'Van depremi sonrası uygulanan TOKİ modelleri konut sorunu için çözüm sağlayabilir' Manisa'da mahallelerin ulaşım sorunu çözüme kavuştu Manisa'da mahallelerin ulaşım sorunu çözüme kavuştu Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Türkiye'yle ortak çevre sorunlarımızın çözümünde birbirimize yardımcı olmalıyız - Son Dakika


Son Dakika
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: İran: Türkiye'yle ortak çevre sorunlarımızın çözümünde birbirimize yardımcı olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement