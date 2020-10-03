İran Türkü 100 sinema oyuncusundan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

İran'da Türk kökenli 100 sinema oyuncusu, Karabağ'ın Ermenistan işgali altında olduğunu dile getirerek Azerbaycan'a destek bildirisi yayımladı.

İran Türkü 100 sinema oyuncusundan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına ilişkin destek geldi. Sanatçılar ortak bir bildiriye imza atarak Azerbaycan'a destek verdi. Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edildiği belirtilen bildiride, Hocalı katliamına ve mülteci olan 1 milyondan fazla Türk'e işaret edildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tebriz, Erdebil ve Azerbaycan temsilcilerinin Azerbaycan'a destek mesajlarına işaret edilen bildiride, "Biz sinema oyuncuları olarak tıpkı bazı milletvekilleri ve dini liderin temsilcileri ve cuma imamları gibi kahraman Azerbaycan ordusuna destek veriyor ve Ermenistan'ın Karabağ işgalinin son bulmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN