İran, tutukladığı iki Fransız'ı "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmakla" suçladı

İran, mayıs ayında "casusluk" iddiasıyla tutukladığı 2 Fransa vatandaşını "ülkenin ulusal güvenliğine karşı eylemlerde bulunmakla" suçladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi.

"Casusluk" iddiasıyla tutuklanan Fransa vatandaşı Cecile Kohler ve Jacques Paris'in son durumuna ilişkin bir soru üzerine Setayeşi, soruşturmanın İstihbarat Bakanlığınca yürütüldüğünü ve yakında savcılık sürecinin tamamlanarak mahkeme aşamasına geçileceğini belirtti.

Söz konusu Fransızların şu anda geçici olarak tutuklu bulunduğunu ifade eden Setayeşi, "Ulusal güvenliğe karşı hareket etmek amacıyla gizli anlaşma ve toplantı yapmakla suçlandılar. Ülke içerisindeki bağlantıları araştırılıyor." dedi.

İran Yargı Erki tarafından 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kohler ve Paris adlı iki Fransız'ın ülkede rejim karşıtı gösteriler organize etmeyi planladıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandıkları belirtilmişti.