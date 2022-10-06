İran, tutuklu iki Fransız vatandaşının "casus olduklarını itiraf ettiği" görüntüleri yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

İran, tutuklu iki Fransız vatandaşının "casus olduklarını itiraf ettiği" görüntüleri yayınladı

06.10.2022 12:58
İran, tutuklu iki Fransız vatandaşının "casus olduklarını itiraf ettiği" görüntüleri yayınladı

İran'da mayıs ayında casusluk iddiasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşı, devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğini sağlamak için gerekli zemini oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylüyor.

İran'da mayıs ayında casusluk iddiasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşı, devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğini sağlamak için gerekli zemini oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylüyor.

İran devlet televizyonu, İstihbarat Bakanlığı tarafından tutuklanan iki Fransız vatandaşıyla ilgili hazırlanan programdan bazı kesitler yayınladı.

"Bir görevin hikayesi" adlı programın bir kısmında mayıs ayında tutuklanan Cecile Kohler ve Jacques Paris adlı iki Fransız vatandaşı, "DGSE için çalıştıklarını, protestoları ve rejim değişikliğini desteklemek için İran'a geldiklerini" ifade ediyor.

Programın bir bölümünde başörtüsüyle kameraların karşısında görünen Kohler, "Ben Cecile Kohler, Fransa dış istihbarat teşkilatının bir görevlisiyim. Bize verilen para, protestolara destek için verilmişti. Silah gibi diğer bütün araçlar da istihbaratın hedeflerini gerçekleştirmek için veriliyor. İhtiyaç olduğunda polisle çatışmalarda kullanılması için silah bile verilebiliyor. Biz rejim değişikliğini sağlamak amacıyla gerekli zemini oluşturmak için İran'a geldik." ifadelerini kullanıyor.

Diğer tutuklu Fransız vatandaşı Jacques Paris de Fransa dış istihbarat servisinin kendilerine verdiği görevlerle İran yönetimine baskı uygulamayı hedeflediklerini söylüyor.

Yalnızca bazı kesitlerin paylaşıldığı programın tamamının yakında devlet televizyonunda yayınlanacağı bildirildi.

İki Fransız vatandaşının itiraf görüntülerine ilişkin henüz Paris yönetiminden ise herhangi bir açıklama gelmedi.

İran İstihbarat Bakanlığı, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkede "kaos, toplumsal düzensizlik ve istikrarsızlık" yaratmayı planlandıkları iddiasıyla iki Avrupalının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir gün sonraki açıklamasında, İran'da gözaltına alınan Avrupalıların Fransa vatandaşı olduğunu belirterek serbest bırakılmalarını talep etmişti.

Fransız basını, İran'da yakalanan iki Fransız için, "Fransızca öğretmeni İran'da gözaltına alındı" ve "Fransız çift İran'da gözaltına alındı" şeklinde manşetler atmıştı.

İran Yargı Erki tarafından 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise Cecile Kohler ve Jacques Paris adlı iki Fransız'ın ülkede rejim karşıtı gösteriler organize etmeyi planladıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandıkları belirtilmişti.

Tahran yönetimi, gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan ve Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre en az 154 kişinin yaşamını yitirdiği gösterileri yabancı güçlerin kışkırttığını savunuyor.

Son olarak İran İstihbarat Bakanlığı, 30 Eylül'de "şiddet eylemleriyle ilgisi tespit edilen" İtalya, Almanya, Polonya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
2 bin Euro paha biçilen vazo, 7.7 milyon Euro'ya satıldı 2 bin Euro paha biçilen vazo, 7.7 milyon Euro'ya satıldı
Kaynak: AA

Fransa, Paris, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, tutuklu iki Fransız vatandaşının 'casus olduklarını itiraf ettiği' görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:43 Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur
14:25 Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti
14:07 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:45 Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi
13:44 Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı
13:19 Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 15:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: İran, tutuklu iki Fransız vatandaşının "casus olduklarını itiraf ettiği" görüntüleri yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement