İran, UAEA yetkililerinin iki nükleer tesise girişine izin verdi - Son Dakika

İran Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEA) iki nükleer tesisinde incelemelerde bulunması için izin verildiğini duyurdu.

UAEK Başkanı Rafael Grossi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın başkenti Tahran'da dün toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, İran'ın iki eski ve gizli nükleer tesislerine giriş izni vereceği duyuruldu. Söz konusu nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin erişimine açılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Bildiride, "İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun özel talep ettiği iki nükleer tesise erişimini gönüllü şekilde sağlıyor. UAEK'nın erişimi ve faaliyetlerin teyidiyle ilgili takvim üzerinde uzlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İran'ın söz konusu iki nükleer tesis dışında başka yerlere erişim izni vermeyeceği de kaydedildi.

Öte yandan İran'daki söz konusu iki tesisin nükleer silah üretmek amacıyla kullanıldığından şüphelenilirken, tesislere denetçilerin girmesine Tahran yönetimi tarafından izin verilmiyordu. - TAHRAN