İran uçak kazası: 170 yolcu ve 10 mürettebattan kurtulan yok

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan olmadığı bildirildi.



İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.