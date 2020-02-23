İRAN UÇUŞLARINA KORONA VİRÜSÜ ENGELİ - Son Dakika

İRAN UÇUŞLARINA KORONA VİRÜSÜ ENGELİ
7 saat önce
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu.
İran Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:50 Kaynak: DHA
'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye
'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı
'na bağlı bilim kurulunun tavsiyesi üzerine alınan karar üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri saat 20.00 itibariyle ikinci bir karara kadar yapılmayacak.
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