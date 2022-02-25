İran, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Macaristan'dan destek istedi - Son Dakika
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İran, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Macaristan'dan destek istedi

25.02.2022 15:34
İran, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Macaristan'dan destek istedi

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarının Macaristan üzerinden ülkeye getirilmesi için Budapeşte yönetiminden destek istedi.

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarının Macaristan üzerinden ülkeye getirilmesi için Budapeşte yönetiminden destek istedi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'daki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"NATO'nun Doğu Avrupa'da kriz yaratmak için girişimlerde bulunduğunu" savunan Abdullahiyan, Ukrayna'daki soruna ilişkin siyasi çözüm yollarını desteklediklerini söyledi.

Abdullahiyan, Ukrayna'da yaşayan aralarında öğrenciler ve diplomatların ailelerinin de bulunduğu İran vatandaşlarının, ülkeye dönebilmek için Polonya ve Macaristan sınırlarına gitmek istediğini belirterek, İranlıların Macaristan üzerinden ülkeye getirilmesi için Macar mevkidaşından destek istedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto da Abdullahiyan'a, İran vatandaşlarının toprakları üzerinden İran'a nakillerini sağlamak için her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ve İranlıların bu süreçte Macaristan topraklarına vizesiz kabul edilmesi için de gerekli talimatları vereceklerini iletti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için Macaristan'dan destek istedi - Son Dakika


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