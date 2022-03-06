İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo - Son Dakika
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İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo

06.03.2022 09:52

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rusya'yı desteklediğini açıklayan İran, Orta Asya ülkelerine İran üzerinden yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulayarak sınırlarından girişlerine izin vermedi.

Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş yoğunluğuna neden oldu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı.

Sarp Sınır Kapısı yönetimi de Ukraynalı tır sürücülerine kolaylık sağlayarak geçişlerin hızlanması noktasında yardımcı oluyor.

İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo
İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo

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Orta Asya, Ukrayna, Rusya, İran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'dan Ukrayna plakalı tırlara ambargo - Son Dakika
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