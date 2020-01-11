İran: Ukrayna uçağı insan hatası nedeniyle 'kasıtsız' vuruldu

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada uçağın 'insan hatası nedeniyle kasıtsız' vurulduğu belirtildi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı açıklamayı yayınladı. Açıklamada, Trump ve ABD ordusunun İran'a yönelik tehditleri ve bölgedeki artan hava hareketliliği nedeniyle İran ordusunun en üst seviyede teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.

Yazılı açıklamada, Irak'taki üslere yönelik füzeli saldırı sonrası, ABD'nin savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının arttığı; ülkedeki stratejik noktalara gelen bazı hedeflerin tespit edildiği ve bunların hava savunma birimlerinin harekete geçmesine yol açtığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada Ukrayna uçağının düşman hedef olarak belirlendiği ve insan hatası nedeniyle kasıtsız olarak vurulduğu; İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulunarak uçağın düşürülmesi nedeniyle özür dilediği belirtildi.

UÇAKTAKİ 176 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Uçakta 73 Kanada, 71 İran, 8 İsveç, 6 Afganistan, 4 Almanya, 3 İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşının olduğu belirtilmişti.