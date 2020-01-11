İran, Ukrayna uçağını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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İran, Ukrayna uçağını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı

6 saat önce

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına füzenin kazara isabet etmesi sonucu vurulduğunu açıkladı.

İran, Ukrayna uçağını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı, System.String[]

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına füzenin kazara isabet etmesi sonucu vurulduğunu açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına füzenin kazara isabet etmesi sonucunda vurulduğunu ifade etti. Açıklamada, "ABD üslerine yapılan füze saldırısı sonrasında ABD'ye ait savaş uçaklarının ülke etrafındaki uçuşları arttı ve ülkenin stratejik yerlerine karşı bir saldırı yapılacağı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine birçok hedef radarda görünmeye başladı. Ülkenin hava savunma sistemi de bu nedenle çok hassas bir duruma geldi" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı da "Ölenlerin ailelerinden özür diliyoruz" açıklaması yaparak bu krize ABD'nin neden olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Tahran- Kiev seferi yapan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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