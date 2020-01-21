İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı - Son Dakika Ekonomi

İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı

11 dakika önce

İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı.

İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı, System.String[]

İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı.

Ukrayna, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:52 
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