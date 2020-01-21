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İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
11 dakika önce
İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı.
İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:52
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