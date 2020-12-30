İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek - Son Dakika

İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek

30.12.2020 17:53
İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek, System.String[]

İran, düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin aileleri için 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

İran, düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin aileleri için 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanlığı Hukuk Yardımcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin aileleri için 150 bin dolar (1.1 milyon Türk Lirası) tazminat ödeneceği ve kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. Açıklamada, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine kişi başı 150 bin dolar veya Euro cinsinden karşılığının tazminat olarak ödeneceği ve bu işlemin en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü General Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinin ardından İran, ABD'nin Irak'ta bulunan üslerine füze saldırısı gerçekleştirmişti. İran tarafının gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından 8 Ocak'ta Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna'ya ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş ve uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililerin yolcu uçağının düşürülmesine yönelik yaptıkları açıklamada, uçağa insani hata sonucu 2 füzenin ateşlendiğini ve uçağın bu nedenle düştüğü duyurulmuştu.

Öte yandan Tahran yönetimi Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin nihai raporunu henüz açıklamadı.

(İHA)

İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek
İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek

Türk Lirası, Tahran, Hukuk, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok?
Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak         
18:32
Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı         
17:56
Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım         
17:23
4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı 4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı         
17:18
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem         
16:48
2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı         
16:20
Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı         
15:41
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 18:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei