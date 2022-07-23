İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı - Son Dakika
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İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

23.07.2022 20:20
İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını duyurdu.

İran, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını duyurdu.

İstihbarat Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Terör saldırıları gerçekleştirmek üzere ülkeye gönderilen Siyonist rejimin casusluk örgütüne bağlı ajanlardan oluşan bir şebekenin tüm unsurları, planladıkları eylemleri gerçekleştiremeden istihbarat birimleri tarafından tespit edilerek, tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarıldı.

Operasyonda, yakalanan ajanlara ait silahlar, patlayıcılar, teknik ve iletişim ekipmanlarının da ele geçirildiği aktarıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mossad, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı - Son Dakika
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