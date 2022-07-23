İstihbarat Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Terör saldırıları gerçekleştirmek üzere ülkeye gönderilen Siyonist rejimin casusluk örgütüne bağlı ajanlardan oluşan bir şebekenin tüm unsurları, planladıkları eylemleri gerçekleştiremeden istihbarat birimleri tarafından tespit edilerek, tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Mossad, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.