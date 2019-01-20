İran Ülkede Üretilen Malların İthalatını Yasakladı
53 dakika önce
İran meclisi, iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan "benzer" malların ithalatını yasakladı.
İran
meclisi, iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan "benzer" malların ithalatını yasakladı.
Jamaran haber sitesine göre, İran meclisi ülke içinde üretilen ve iç piyasanın ihtiyacına cevap veren malların ithalatını 21 Mart
2021 tarihine kadar yasaklamayı içeren yasa tasarısını onayladı.
Yerli üretimin desteklenmesi kapsamında onaylanan tasarıyla, ithalatçıların söz konusu özelliklerdeki malları ülkeye getirmek için ithalat izin kaydı açtırmaları yasaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:39 Kaynak: AA
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