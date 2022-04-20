İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu - Son Dakika
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İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu

20.04.2022 22:27
İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat dairesine dayandırdığı habere göre, eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunan 3 kişi adli makamların talimatıyla tutuklandı.

Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.

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İsrail, Sistan, Mossad, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu - Son Dakika


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