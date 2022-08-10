Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere "Cameran" muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını belirtti.

İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu - Son Dakika

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