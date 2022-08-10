İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu - Son Dakika
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İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu

10.08.2022 16:13
İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu

İran, ülkeye ait bir ticari geminin Kızıldeniz yakınlarında seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradığını bildirdi.

İran, ülkeye ait bir ticari geminin Kızıldeniz yakınlarında seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradığını bildirdi.

İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.

Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere "Cameran" muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını belirtti.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu - Son Dakika
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