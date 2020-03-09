İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı. - Son Dakika

İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

6 saat önce

İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı., System.String[]

İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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