İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı. - Son Dakika

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İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
6 saat önce
İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı. - TAHRAN
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