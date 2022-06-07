İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından çıkacak karara uygun şekilde yanıt vereceğini duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kuruluna sunulan karar taslağının geçersiz olduğunu söyleyerek, İran'ın her türlü karara uygun şekilde yanıt vereceğini ifade etti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, UAEA Yönetim Kurulunun oturumu ve söz konusu oturumda İran'ın aleyhine karar verilme olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatibzade, "Ön yargılı davranmıyoruz ancak atılan adıma uygun bir yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hatibzade, İran karşıtı taslağın UAEA Yönetim Kuruluna gönderilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Ajansın Yönetim Kurulunun dönemlik oturumu düzenleniyor ve birkaç gün devam edecek. Bundan önce de olduğu üzere İran'a ilişkin KOEP (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) anlaşmasının uygulanma raporu gündemde olacaktır. Tabii söz konusu oturumda bunun dışında diğer bazı konular da ele alınacaktır.

Ajansa sunulan rapora değinen Hatibzade, aceleci bir şekilde sunulan rapor yayımlanmadan önce Avrupa Parlamentosu'nda da aynı konuların bir kez daha gündeme getirildiğini ileri sürdü.

Hatibzade, raporda İran'ın sunmuş olduğu tüm teknik yanıtlara kayıtsız kalındığını savunarak, raporun nükleer programlarına ilişkin ise "gerçeklikten uzak bir rivayeti ortaya koymaya çalıştığını" iddia etti.

5 Mart 2022'den bugüne kadar 3 tur oturum düzenlendiğini hatırlatan Hatibzade, "Bunun dışında bir kez de yazılı olarak yorumlarımızı ve yanıtlarımızı sunduk. Söz konusu rivayetin büyük bir kısmı sahte ve Siyonist İsrail rejiminin arkasında olduğu belli olan iddiaların temelinde ortaya çıktığı da aşikar." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, olası İran karşıtı bir kararın müzakerelere zarar vereceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz ne bu raporu kabul ederiz ne de ABD'yle beraber 3 Avrupa ülkesinin diplomasinin aksine ve ortada olan gerçeklere karşı bir karar sunma çabalarını. Biz bu kararı yapıcı bulmamakla beraber söz konusu kararın Ajans ile iş birliğimizi ve müzakerelerimizi olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz."

Hatibzade, UAEA Yönetim Kurulu üyelerinden isteklerinin ise "Siyonist İsrail rejimi ve taslağın arkasında olanların niyetleri konusunda dikkatli olmaları ve İran'ın diplomasiye doğru açtığı pencerenin kendi yolunda devam etmesi için taslağa olumsuz oy vermeleri" olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, " Fransa, İngiltere ve Almanya ile ABD'nin gittikleri yanlış yoldan dönmesini ümit ettiğini" sözlerine ekledi.

İran'ın 3 tesisinde şüpheli uranyum parçaları bulundu

İran ile UAEA arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

Ancak UAEA'nın geçen hafta basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.

???????UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi de dün yaptığı açıklamada "Ajansın İran'da daha önce bildirilmeyen 3 yerde tespit ettiği nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetiminin inandırıcı açıklamalarda bulunmadığını" söylemişti.