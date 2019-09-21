Son Dakika Haberleri: İran, Umman Denizi'nde Rusya ve Çin ile ortak tatbikat düzenleyecek
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İran, Umman Denizi'nde Rusya ve Çin ile ortak tatbikat düzenleyecek

37 dakika önce

İran'ın, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Rusya ve Çin ile ortak askeri deniz tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

İran, Umman Denizi'nde Rusya ve Çin ile ortak tatbikat düzenleyecek, System.String[]

İran'ın, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Rusya ve Çin ile ortak askeri deniz tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanlığı Savunma Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Muhammed Şeltuki, yakın zamanda uluslararası sularda askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı.

Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda gerçekleşecek tatbikata, Rusya ve Çin donanmasının da katılacağını aktaran Şeltuki, "Devrimden sonra ilk kez Rusya ve Çin ile üçlü askeri deniz tatbikatı düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Umman Denizi, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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