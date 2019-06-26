İran uranyum stok sınırını yarın aşacak
1 saat önce
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "Atom Enerjisi Kurumu'nun zenginleştirilmiş uranyum üretiminde 300 kilogram sınırının geçilmesi için verdiği 10 günlük süre yarın doluyor.
İran
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:58
Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "Atom Enerjisi Kurumu'nun zenginleştirilmiş uranyum üretiminde 300 kilogram sınırının geçilmesi için verdiği 10 günlük süre yarın doluyor." dedi.
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