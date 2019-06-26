Son Dakika Haberleri: İran uranyum stok sınırını yarın aşacak
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İran uranyum stok sınırını yarın aşacak

1 saat önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "Atom Enerjisi Kurumu'nun zenginleştirilmiş uranyum üretiminde 300 kilogram sınırının geçilmesi için verdiği 10 günlük süre yarın doluyor.

İran uranyum stok sınırını yarın aşacak, System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "Atom Enerjisi Kurumu'nun zenginleştirilmiş uranyum üretiminde 300 kilogram sınırının geçilmesi için verdiği 10 günlük süre yarın doluyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:58 
ato, iran, Ekonomi
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