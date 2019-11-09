Son Dakika Haberleri: İran uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkabileceğini duyurdu
Son Dakika Politika İran uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkabileceğini duyurdu

İran uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkabileceğini duyurdu

7 saat önce

İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada dördüncü adım olarak Fordo nükleer tesisinde bin 44 santrifüje gaz pompalamaya başladıklarını söyleyerek, "Uluslararası Atom ve Enerji Kurumundan müfettiş davetinde bulunduk.

İran uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkabileceğini duyurdu, System.String[]

İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada dördüncü adım olarak Fordo nükleer tesisinde bin 44 santrifüje gaz pompalamaya başladıklarını söyleyerek, "Uluslararası Atom ve Enerji Kurumundan müfettiş davetinde bulunduk. Yarın buraya gelerek numuneleri inceleyip onaylayabilirler" dedi.


Fordo nükleer tesisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi taahhütlerin askıya alınmasında dördüncü adımı atmak zorunda olduklarını belirterek, "Nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi askıya almak istemiyorduk ve sorumluluklarımıza bağlıydık, ancak sorumluluklarımızla haklarımız arasındaki dengesizlik nedeniyle, taahhütlerimizi azaltarak dengeyi korumaya çalıştık" ifadesini kullandı.


Nükleer anlaşma gereği Fordo tesisinde herhangi bir nükleer maddenin bulunmadığını belirten Kemalvendi, "2 ton UF6 buraya nakledilerek bir mesaj vermeye çalıştık" dedi.


İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Kemalvendi oranın ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini söyledi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'ın 44 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacaklarını duyurmuştu. - TAHRAN

Ankara Ticaret Odası, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:33 Kaynak: İHA
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