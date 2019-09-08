İran uranyum zenginleştirmeye hız veriyor

İran uranyum zenginleştirme programını hızlandırmak için daha modern ve hızlı sentrifüjler kullanacağını açıkladı. Tahran nükleer anlaşmadan böylece daha da uzaklaşmış oldu.ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi üzerine Tahran da anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey vazgeçiyor.



İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi uranyum zenginleştirmeyi daha hızlı yapabilmek için daha modern ve hızlı sentrifüjlerle çalışacaklarını duyurdu. Kemalvandi 20 adet IR-4 ve 20 adet de IR-6 tipi sentrifüjü devreye soktuklarını söyledi. Nükleer anlaşma İran'ın sadece IR-1 tipi sentrifüj kullanmasına izin veriyor.



Kemalvandi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile iş birliğini bu yeni dönemde de sürdüreceklerini belirterek, "UAEK müfettişlerinin tesislere girişini kısıtlamayacağız" dedi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, daha önce yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ulusal nükleer teknolojinin ve araştırmanın geliştirilmesi için gerekli her tür girişimde bulunacağını söylemişti.



Tahran uranyum stoğunu da artırıyor



İran'ın daha hızlı sentrifüjlerle uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirebileceği belirtiliyor. İran nükleer anlaşmanın izin verdiği yüzde 3,67'lik oranı iki ay önce geçerek uranyumu yüzde 4,5'lik oranda zenginleştirmişti. Nükleer silah için ise yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyuluyor. Yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyuma geçmenin ise nispeten daha kolay bir işlem olduğu belirtiliyor.



İran ayrıca anlaşmanın 300 kilogram olarak belirlediği uranyum stoklarını ise 357 kilograma çıkardı.



Tahran'ın nükleer silah üretmesine engel olmak için, 2015 yılında Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, ABD ile İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı. Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD İran'a yeni ekonomik yaptırımlar öngörmüştü. ABD İran'ı ekonomik yaptırımlarla daha sert koşullara sahip bir anlaşma imzalamaya zorlamak istiyor. Anlaşmanın diğer tarafları ise anlaşmayı kurtarmak için bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor.



dpa/ EC,ET



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